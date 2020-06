Feuerwehr holt neun Menschen aus stark verrauchtem Haus

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt durch die Innenstadt. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Feuerwehr hat in Saarbrücken neun Menschen aus einem völlig verrauchten Haus gerettet. Das teilten die Einsatzkräfte mit. Demnach brach in der Nacht auf Mittwoch im Stadtteil Burbach in einem Wohnhauskeller ein Feuer aus.



