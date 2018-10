später lesen Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Ludwigshafen FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Feuerwehrleute haben am Dienstag in Ludwigshafen einen Brand in einer Wohnung gelöscht. Das Feuer entstand aus zunächst unbekannter Ursache im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Die Feuerwehr verhinderte nach eigenen Angaben, dass die Flammen auf das Dachgeschoss oder Nachbargebäude übergreifen konnten. dpa