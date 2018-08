später lesen Feuerwehr rettet Bienenvölker vor Feuer FOTO: Ralf Krawinkel FOTO: Ralf Krawinkel Teilen

Bei einem Brandeinsatz in Pirmasens hat die Feuerwehr mehrere Bienenvölker gerettet. Eine Hobby-Imkerin hatte am Dienstag in einem Gartenhaus Wachs verarbeitet, der in Brand geriet, wie die Stadt mitteilte. dpa