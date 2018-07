später lesen Feuerwehr rettet fünf Bewohner aus brennendem Haus FOTO: Carsten Rehder FOTO: Carsten Rehder Teilen

Die Feuerwehr hat fünf eingeschlossene Bewohner aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Mainz gerettet. Das Feuer sei gegen 1 Uhr morgens am Sonntag in einer leerstehenden und unverschlossenen Wohnung im Mainzer Stadtteil Weisenau ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa