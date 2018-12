später lesen Feuerwehr rettet Menschen mit Drehleiter aus brennendem Haus FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Die Feuerwehr hat sechs Menschen aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Neunkirchen gerettet. Weil das Holztreppenhaus des Altbaus am Samstagmorgen bereits in Flammen stand, konnten die Bewohner der oberen Stockwerke nur noch über eine Drehleiter nach draußen gelangen. dpa