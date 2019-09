Feuerwehr und Polizeihubschrauber löschen Brand in Bad Ems

Ein Fahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/Archivbild.

Bad Ems Auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers hat die Feuerwehr in Bad Ems einen Waldbrand neben der Malberg-Standseilbahn unter Kontrolle gebracht. Der Helikopter habe bei 25 Flügen insgesamt 11 000 Liter in die Flammen gegossen, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte im Rhein-Lahn-Kreis am Montag.

