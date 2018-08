später lesen Feuerwehr und THW helfen gestürztem Elefanten auf die Beine FOTO: Christopher Benkert/Feuerwehr FOTO: Christopher Benkert/Feuerwehr Teilen

Eine tonnenschwere Elefantenkuh hat im Zoo Neunkirchen etliche Helfer vor eine knifflige Aufgabe gestellt: Sie kam nach einem Sturz am Freitag nicht mehr alleine auf die Beine. Tierpfleger hätten die 49-jährige „Rani“ am Morgen am Boden ihrer Unterkunft gefunden und Alarm geschlagen, teilte die Feuerwehr mit. dpa