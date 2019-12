Feuerwehr Waldmohr grüßt mit Weihnachtsvideo

Männer der Freiwilligen Feuerwehr Homfeld sitzen in einem Löschfahrzeug. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild.

Waldmohr Mit einer Lichter- und Signalshow verbreitet derzeit die Freiwillige Feuerwehr Waldmohr (Landkreis Kusel) weihnachtliche Stimmung im Internet. „Über das große Feedback sind wir selbst positiv überrascht“, sagte Wehrführer Marcel Roth am Montag.

In dem Video leuchten passend zu dem Song „We wish you a merry christmas“ die Signale von sieben Fahrzeugen. Besonders Kollegen hätten sehr positiv reagiert und die Feuerwehrleute darauf angesprochen, erklärte Roth. Zuvor hatte der SWR berichtet.