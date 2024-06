Wettereinsätze Feuerwehren rücken in Mainz und Ludwigshafen aus

Auch in der Landeshauptstadt Mainz gab es am Freitagabend ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen durch die Gewitterfront, die von Westen über Rheinhessen zog. Insgesamt wurden in der Leitstelle 18 Wettereinsätze gezählt, berichtete die Polizei. Nennenswerte Schäden gab es aber nicht.