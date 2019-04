später lesen Feuerwehrmann bei Löschen von Wohnungsbrand leicht verletzt Teilen

Beim Löschen eines Wohnungsbrands am Donnerstagmorgen in Trier hat sich ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Der Schaden werde auf wenige tausend Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Nach den bisherigen Ermittlungen war der Brand in der Küche der Dachgeschosswohnung in dem Dreifamilienhaus in Heiligkreuz ausgebrochen. dpa