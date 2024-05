Gewalttat Feuerwehrmann bei Räumung eines Gebäudes attackiert

Ein Feuerwehrmann ist im Saarland während eines Einsatzes angegriffen und verletzt worden. Am Mittwochabend sei ein Mehrfamilienhaus im Neunkirchener Stadtteil Wiebelskirchen wegen eines möglichen Austritts von Gas geräumt worden, teilte die Polizei in Neunkirchen am Donnerstag mit. Ein 28-Jähriger sei damit nicht einverstanden gewesen. Als er das Haus verlassen habe, habe er einem 51-Jährigen von der Freiwilligen Feuerwehr aus Neunkirchen-Wiebelskirchen gegen den Kopf geschlagen.