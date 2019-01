später lesen Feuerwerksrakete setzt Wohnung in Saarbrücken in Brand Teilen

Eine Feuerwerksrakete hat in der Silvesternacht eine Wohnung in der Saarbrücker Innenstadt in Brand gesetzt. Dabei erlitten drei Menschen leichte Rauchvergiftungen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. dpa