Gesellschaft : „Filigran und durchtrainiert“: Bremer Senatswein 2021

Bremen Der Bremer Senatswein hat seine Liebhaber und glänzt auch bei vielen offiziellen Empfängen. Jedes Jahr gibt es nur eine begrenzte Zahl des begehrten Rieslings, der in der klassisch-zeitlosen Form der Schlegel-Weinflasche daherkommt.

Schlank, nicht zu alkoholreich, feingliedrig - so charakterisierte Bremens Ratskellermeister Karl-Josef Krötz den 2021er Jahrgang des Bremer Senatsweins. „Klassisch at it's best: die Mosel.“ Gemeinsam mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) stellte der Weinbauingenieur den Riesling im historischen Rathaus vor. Er entstammt dem „Bremer Weinberg“, dem „Erdenener Treppchen“, einer prominenten Steilhanglage in Erden an der Mosel.