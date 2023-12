45. Filmfestival Film über Voodoo Jürgens eröffnet Max Ophüls Preis

In der Festivalwoche zum Max Ophüls Preis werden vom 22. bis 28. Januar in sieben Spielstätten in Saarbrücken und im übrigen Saarland 131 Filme in 226 Vorstellungen gezeigt. An den Wettbewerben nehmen 58 Filme in den vier Kategorien Spielfilm, Dokumentarfilm, mittellanger Film und Kurzfilm teil. Auf die Gewinner warten 18 Preise in einer Gesamthöhe von 118 500 Euro.