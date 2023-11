Auszeichnungen Filmbegeisterte bestimmen Sieger bei Film-Festival in Mainz

Die meisten Publikumsstimmen in der Sektion Mittellanger Film und 800 Euro Preisgeld bekam Gabriel Bihina Arrahino für „I was never really here“. Der Preis für den besten Kurzfilm und 500 Euro gingen an Paul Raatz mit „Vom Stehen und Fallen“. Auch in weiteren Kategorien wurden Filmschaffende für ihre Produktionen ausgezeichnet.