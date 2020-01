Filmemacher bei Max Ophüls-Festival widmen sich Aktuellem

Saarbrücken „Film ab!“ heißt es in der nächsten Woche gleich zig Male, wenn die Klappe für das Filmfestival Max Ophüls Preis 2020 fällt. Der Fokus liegt klar auf Newcomern - aber Stars sind auch dabei.

Ausgrenzung, Benachteiligung, Verrohung und schwindende Toleranz: Es sind vor allem „drängende soziale und gesellschaftspolitische Themen“, mit denen sich Filme der Wettbewerbe beim Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken beschäftigen. „Auffälliges Interesse der junge Filmemacher-Generation“ bestehe auch am Thema Tod, das aus „verschiedensten Perspektiven“ umgesetzt werde, teilte die Festivalleitung vor dem Start der Veranstaltung am Montag (20. Januar) mit. Zur 41. Auflage werden bis zum 26. Januar rund 40 000 Besucher erwartet.