Filmfestival Max Ophüls Preis beim Jubiläum mit Preisen

Das Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken wird zu seiner Jubiläumsveranstaltung im Januar Preisgelder von insgesamt 118 500 Euro verleihen. „Das ist ein Rekordergebnis“, kündigten Festivalleiterin Svenja Böttger und Programmkurator Oliver Baumgarten am Freitag an. dpa