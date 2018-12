später lesen Filmfestival „Max Ophüls Preis“ eröffnet mit Polit-Thriller Teilen

Mit dem Polit-Thriller „Das Ende der Wahrheit“ eröffnet am 14. Januar das 40. Filmfestival „Max Ophüls Preis“ in Saarbrücken. Regisseur Philipp Leinemann entwerfe in seinem Film ein Szenario, in dem eine westliche Regierung Gefahr laufe, sich durch Millionensummen am Terroraufbau zu beteiligen, teilte der Veranstalter am Montag mit. dpa