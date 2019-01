später lesen Filmfestival Max Ophüls Preis lenkt Blick aufs Saarland FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



as Saarland wird in der nächsten Woche wieder zum Mekka für Filmschaffende und Filmfreunde: In Saarbrücken findet vom 14. bis 20. Januar das Festival Max Ophüls Preis (MOP) statt. Zur 40. Auflage werden mehr als 43 000 Gäste erwartet - darunter auch Prominente wie Iris Berben, Til Schweiger, Christiane Paul, Ronald Zehrfeld, Claudia Michelsen und Alexander Fehling. dpa