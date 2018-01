später lesen Filmfestival Max Ophüls Preis wird eröffnet FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Twittern

Teilen



Stars an der Saar: Die 39. Ausgabe des Filmfestivals Max Ophüls Preis startet heute in Saarbrücken. Einer der Höhepunkte des Abends ist die Verleihung des Ehrenpreises an Doris Dörrie für ihre Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Los geht das einwöchige Festival mit der deutschen Erstaufführung des Dramas „Der Hauptmann“ von Robert Schwentke, der zur Premiere ebenso anwesend sein. Zu Gast sein werden dann auch Bernd Hölscher, einer der Hauptdarsteller, sowie Produzent Frieder Schlaich. dpa