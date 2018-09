später lesen Filmpreis für „Murot und das Murmeltier“ FOTO: Felix Hörhager FOTO: Felix Hörhager Teilen

Der Filmkunstpreis des 14. Festivals des deutschen Films geht an „Murot und das Murmeltier“ von Regisseur Dietrich Brüggemann. Die Auszeichnung wurde am Samstag in Ludwigshafen verliehen. Die Jury begründete ihre Wahl damit, dass der „Tatort“-Film „phantasiereich und klug inszeniert, dramaturgisch raffiniert, voller Witz und Abwechslung“ sei. dpa