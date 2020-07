Filmproduzent Hofmann erwartet „gesellschaftlichen Reset“

Nico Hofmann bei einer Veranstaltung. Foto: Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Berlin/Worms Die Erfahrung der Corona-Pandemie wird die Gesellschaft in Deutschland verändern - diese Erwartung hat auch der Filmproduzent Nico Hofmann: „Wir stellen uns alle die Frage: Wie habe ich gelebt vor Corona und wie will ich in Zukunft leben und arbeiten?



“ sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Dabei rechne er damit, dass Herausforderungen wie die Umwelt- und Klimapolitik stärker in den Fokus rücken würden. „Ich denke, dass wir ähnlich wie nach der Finanzkrise von 2008/09 einen kompletten gesellschaftlichen Reset erleben werden.“

Der Geschäftsführer des Filmunternehmens UFA GmbH rechnet auch mit inhaltlichen Verschiebungen in der Filmbranche: „Jetzt werden andere Themen nach vorne gerückt wie Solidarität und Mitmenschlichkeit. Das findet direkten Ausdruck in den Stoffen, dass Menschen offener und solidarischer miteinander umgehen.“ Zu den Produktionen Hofmanns gehören Fernsehserien wie „Charité“ oder Filme wie „Lotte am Bauhaus“. Soeben hat Hofmann auch seinen Vertrag als Intendant der Wormser Nibelungen-Festspiele verlängert.

„Jetzt fahren wir die ganze Produktion wieder hoch, soweit das geht“, sagte Hofmann zur coronabedingten Zwangspause. Seit Juni gebe es klare Vorgaben zum Arbeitsschutz. Bestimmungen etwa zu Testungen, Quarantäne und Mindestabstand ließen sich im technischen Bereich gut umsetzen. „In der Arbeit mit den Schauspielern machen wir de facto dasselbe wie im Bundesliga-Fußball“ - also mit Vorkehrungen wie umfassenden Testungen.