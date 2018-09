Filmz-Festival nimmt neue Kategorie in den Wettbewerb auf

Das Mainzer Filmfestival Filmz hat in diesem Jahr eine neue Wettbewerbskategorie im Programm. Zu den bekannten bei diesem Festival verliehenen Preisen für Langfilme, Mittellange Filme, Dokumentarfilme und Kurzfilme kommt nun auch ein Format namens 55-FILMZ, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. dpa

Dabei sollen Teams 55 Stunden Zeit bekommen, um eine Geschichte mit Regionalbezug zu verfilmen. Die Beiträge würden dann in der Festivalwoche zwischen dem 1. und 10. November präsentiert und ausgezeichnet.

Seit 2001 treten aktuelle Filmproduktionen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beim Filmz Festival in Mainz gegeneinander an. Eröffnet werden soll das Festival in diesem Jahr mit dem Film „Der Dolmetscher“ von Martin Sulik, der als slowakischer Kandidat für den Oscar 2019 in der Kategorie bester fremdsprachiger Film nominiert ist.

Das von der Stadt Mainz und dem Land Rheinland-Pfalz veranstaltete Filmz-Festival gibt es seit 2001. Ausgerichtet wird es ehrenamtlich vom Verein Filmz.

