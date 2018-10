später lesen Finalisten für Günter Rohrbach-Filmpreis stehen fest Teilen

Die fünf Finalistenfilme für die Verleihung des Günter Rohrbach-Filmpreises in Neunkirchen stehen fest. „Back for Good“ von Mia Spengler, „Das schönste Mädchen der Welt“ von Aron Lehmann, „Gundermann“ von Andreas Dresen, „In den Gängen“ von Thomas Stuber und „Styx“ von Wolfgang Fischer konkurrierten noch um die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung, teilte die Stadt Neunkirchen am Montag mit. dpa