Finanzielle Verluste an Volkshochschulen wegen Corona

Mainz Kursausfälle, weniger Teilnehmer, sinkende Einnahmen: Die Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz rechnen wegen der Corona-Pandemie und des aktuellen Teil-Lockdowns nach eigenen Angaben mit finanziellen Verlusten.

Die Lernplattform der VHS für Online-Seminare sei in der Entwicklung, schilderte Hermeling. Anfang des Jahres habe es zahlreiche Schulungen zum Umgang mit der digitalen Plattform gegeben. Bisher seien die 67 Volkshochschulen im Land Orte des Präsenzlernens gewesen. Einige Pioniere setzten bereits Hybridtechniken ein, Teilnehmer könnten so mit Hilfe einer intelligenten Kamera in den Kursunterricht mit reingeholt werden. Um digitalen Unterricht jedoch in der Fläche zu realisieren, brauche es weitere finanzielle Unterstützung.