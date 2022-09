Gesundheit : Finanznot der Kliniken: Sind Weihnachtsgelder der Mitarbeiter in Gefahr?

Trier/Mainz Die gestiegenen Kosten bringen viele Krankenhäuser in finanzielle Nöte. Die Krankenhausgesellschaft warnt davor, dass Kliniken schließen müssen. Auch könne es sein, dass im Dezember in einigen Häusern nicht mehr genug Geld vorhanden ist, um das Weihnachtsgeld auszuzahlen.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz seien in finanzieller Not, vielen drohte die Insolvenz. Es klingt dramatisch, was Andreas Wermter, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz verkündet. Schuld an der sich verschlimmernden Lage seien die steigenden Kosten, sagt der Vorstandsvorsitzende der Krankenhausgesellschaft, Hartmut Münzel. Vor allem die Energiepreise seien förmlich explodiert. Als Beispiel nennt Münzel eine Klinik in der Region Trier, deren Stromkosten in diesem Jahr um 200 Prozent gestiegen seien. Den Kliniken im Land fehlten aufgrund der höheren Ausgaben wegen Preissteigerungen 87 Millionen Euro. Doch der Fehlbetrag lässt sich nicht einfach erwirtschaften, etwa durch höhere Preise. „Während Unternehmen in der freien Wirtschaft Kostensteigerungen weitergeben können, bleiben die Kliniken infolge eines starren Finanzierungssystems auf immensen Kosten sitzen“, so Münzel.