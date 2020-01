Sechs Millionen Euro Investition : Trier bekommt den modernsten Metallschredder der Nation

Trier Sechs Millionen Euro investiert die Trierer Firma Theo Steil in einen neuen Metallschredder. Weil der viel weniger Lärm macht, viel sauberer arbeitet, kein Wasser mehr verbraucht und Energie spart, fördert der Bund das Projekt mit einer Million Euro.

Da, wo im Trierer Hafen alte Fahrräder, rostige Wäschespinnen, Metallregale, Scharniere oder Bierdosen in kleine Metallteile zerschreddert werden, soll ab nächstem August eine der modernsten und innovativsten Anlagen der Bundesrepublik entstehen. Die Firma Theo Steil investiert in Trier nach Auskunft von Geschäftsführer Christian Satlow mehr als sechs Millionen Euro in eine neue Schredderanlage, die mit Technik ausgestattet wird, die es bisher in Deutschland so gar nicht gibt. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorhaben mit rund einer Million Euro. Verfolgt der Schrott- und Metallgroßhandel doch das Ziel, Lärm- und Staubemissionen drastisch zu senken, sehr viel Wasser zu sparen und seinen CO 2 -Ausstoß um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Ein Pilotprojekt, das Menschen aus Trier-Pfalzel, -Ruwer oder Kenn freuen dürfte, wo viele sich – vor allem zu Beginn des Jahrtausends – um die Luftqualität gesorgt oder über Lärm aus dem Trierer Hafen beklagt hatten.