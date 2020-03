Firmen sollen bei Beatmungsgeräten zusammenarbeiten

Mainz Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) will in der Corona-Krise Industrie- und Technologieunternehmen vernetzten, um Engpässen bei Beatmungsgeräten, Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln zu begegnen.

„In der aktuellen Situation ist jede Unterstützung wichtig“, sagte Wissing am Dienstag in Mainz. Die Firmen könnten im Verbund solche Produkte herstellen oder die Lieferung von Vorprodukten unterstützen.

Branchenfremde Industrieunternehmen, etwa in der Automobilzulieferindustrie, könnten die industriellen Fertigungsschritte für die oben genannten Produktgruppen übernehmen. Oder sie könnten einzelne Vorprodukte - etwa mit 3D-Druck - in den jeweiligen Lieferketten bereitstellen, regte Wissing an. Der Minister forderte die Unternehmen auf, sich formlos an das Wirtschaftsministerium zu wenden.