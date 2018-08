später lesen Fitness-Studio mit Softair-Pistole beschossen FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Landau (dpa/lrs) - Verärgert über Musik in einem benachbarten Fitness-Studio hat ein Landauer mit einer Softair-Pistole Plastikkügelchen auf die geöffneten Dachluken des Gebäudes geschossen. So habe der 63-Jährige erreichen wollen, dass diese geschlossen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. dpa