Fußball Flaschenwurf in Düsseldorf: Lautern prüft Protest

Ob Kaiserslautern gegen die Wertung des Zweitliga-Spiels Protest einlegen wird, ließen die Verantwortlichen kurz nach der Partie noch offen. „Wir müssen uns beraten. Ragnar hat eine Wunde am Kopf und ist dann leider umgeknickt. Wir müssen abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Es sieht nicht so gut aus“, sagte Geschäftsführer Thomas Hengen. „Das ist eine Unsportlichkeit, die wollen wir in keinem Stadion sehen. Es sind auch noch ein paar andere Sachen geflogen.“ Das dürfe so in der Form nicht passieren. „Das war brutal unsportlich, so kenne ich die Fortuna-Fans eigentlich nicht“, meinte der 49-Jährige.