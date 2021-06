Fledermäusen macht Dauerregen im April und Mai zu schaffen

Eine Fledermaus fliegt in der Abenddämmerung an einem Waldstück vorbei. Foto: Marcus Brandt/dpa

Mainz Das nasskalte Wetter im April und Mai hat den Fledermäusen in Rheinland-Pfalz zugesetzt. Fledermausquartiere seien zwischenzeitlich verwaist gewesen, teilte der Nabu Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz mit.