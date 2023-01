Reportage : „Soll ich dir nicht doch eine Wurst auf den Grill legen?“

Marius Reuter lebt vegan und jobbt in einem veganen Laden in Trier. Foto: Bernardy Katja

Seit vier Jahren isst Marius Reuter kein Fleisch mehr, auf Käse und Eier kann er noch nicht ganz verzichten. Warum er den fleischlosen Weg einschlug. Ein Besuch in einem rein veganen Laden.

Mit einer Gebäckzange greift Marius Reuter, 26, eine vegane Nussecke und packt sie zu den anderen an diesem Tag übriggebliebenen. Morgen werden die Teilchen im Regalfach liegen, unter dem „vom Vortag“ steht und billiger sein. Im veganen Laden in Trier, dem Porta Verde, wird möglichst alles wiederverwertet.

Noch etwa eine halbe Stunde, dann hat Reuter – braune Cordlatzhose, Holzfällerhemd, Bart, Strickmütze Feierabend. Doch wenn der Student hinter der „Käse“-Theke steht, schaut er nicht auf die Uhr. Denn so wie das, was er isst, hat auch das, was er hier macht, mit seiner Haltung zu Umwelt, Tier und sich selbst zu tun. Seit vier Jahren versucht er vegan zu leben.

Das Onlineportal Statista veröffentlichte, dass die Zahl der Menschen in Deutschland, die sich selbst als Veganer einordnen, der Allensbacher Markt- und Werbeträger-Analyse zufolge im vergangenen Jahr bei 1,58 Millionen liegt. Damit seien 170.000 Personen mehr als noch vor einem Jahr Veganer. Das heißt, sie verzichten auf den Konsum von tierischen Produkten.

Ein Mann stößt die Ladentür des Porta Verdes auf. „Haben Sie Milch“, fragt er. „Nein, wir sind ein rein pflanzlicher Laden“, antwortet Valentin Lamberty, 21. Er ist Betriebsleiter und Neffe des Gründers des Ladens und an diesem Freitag gemeinsam mit Reuter für die Kunden da. Mindestens einmal am Tag käme jemand rein, der nach Milch oder Eiern frage, sagt Lamberty und schmunzelt. Und die meisten, die sich ins Porta Verde „verirrten“ seien dann überrascht, dass es so viele vegane Produkte gebe.

„Wenn sich dann jemand näher mit unseren Produkten und veganer Ernährung beschäftigt, könnte ich denjenigen umarmen, wie einen guten Freund“, sagt Reuter. Aber dieses Gefühl behält er für sich, denn missionarisch wird er nie.

Was der Wahltrierer Reuter anfangs erlebte, als er zu seiner Familie fuhr, kennen wohl viele Leute, die versuchen, auf tierische Produkte zu verzichten. Mit jedem Stück Fleisch und Wurst, dass das erwachsene Kind weniger isst, wächst die Sorge vor Mangelernährung. Beim Grillen sei er grundsätzlich gefragt worden: „Soll ich dir nicht doch eine Wurst mit auf den Grill legen?“ Die meisten Menschen meinten die Frage nett, sagt Reuter. Meist sei es ein gut gemeinter Versuch, ihm etwas „Gutes“ zu tun. Dann lächle er und lehne ab.

Sorgen um Mangelernährung seien unbegründet, denn vegan bedeute nicht ungesund, sagt Reuter. Im Gegenteil. Wer ihn fragt, was ihn bewogen hat, fleischlos zu leben, wird staunen. Denn dort, wo er den Anstoß bekam, seine Ernährung und Lebensweise umzukrempeln, vermutet man sie nicht unbedingt.

Ein Kunde kommt in den Laden, zielgerichtet greift er nach einem Proteinriegel. „Eine Art Bifi auf Seitanbasis“, erklärt Reuter später. Also aus Weizeneiweiß. Der junge Mann käme öfter vorbei, er sei ein Stammkunde. Wie viele der Leute, die im Porta Verde einkauften. Ein Paar stöbert noch in dem Regal, in dem Brotaufstriche stehen: herzhaft-deftige nach Art einer Streichwurst, ein aus Ingwer und Kichererbsen mit Gewürzen abgeschmeckter, ein Mix aus Avocado, Rapsöl, Wasser, Tomaten, Sonnenblumenkernen und Zitronensaft, um aufs Brot gestrichen zu werden.

Die Auswahl ist riesig: Obst, Gemüse, Getreide, Nudeln, pflanzliche Milch, alkoholfreier GinTonic und Sekt, Sportlernahrung und Vamenbert – ein pflanzlicher „Käse“ auf Cashew-Basis, der aussieht wie Camenbert und so schmeckt. Die Regale sind voller veganer Leckereien. Nur bei einzelnen Produkten muss Reuter grinsen: „Erdbeermarmelade mit Senf ist schon sehr speziell und ich persönlich kann sehr gut ohne auskommen“, sagt er.

Warum interessiert sich Marius Reuter seit 2018 für Veganismus? Er studiert an der Uni Trier Politikwissenschaften und Englische Literaturgeschichte. Während eines Seminars über Tierwohl in der Literatur habe sich sein Bewusstsein gewandelt, sagt er. „Nach der zweiten Sitzung war ich Vegetarier.“ Ihn habe sehr berührt, wie beispielsweise Schweine dargestellt worden seien. Diese sozialen und klugen Tiere litten Höllenqualen.

Nach und nach habe er dann auch versucht, auch auf Eier und Milch zu verzichten. Aber so wie viele Leute, die versuchen tierische Produkte zu meiden, esse er dann doch hin und wieder Lebensmittel mit Ei. „Wenn meine Oma einen Kuchen gebacken hat, dann esse ich ihr zuliebe ein Stück“, sagt Reuter. Er bringe es dann nicht übers Herz, Nein zu sagen. Manchmal stecke man eben in einer menschlichen Zwickmühle.

Die meisten Vegetarier lebten sowieso schon zu 90 Prozent vegan, sagt er. So vegan wie möglich eben. Auch so könne schon einiges für Tierwohl und Umwelt getan werden. Es gebe tolle Alternativen zu Fisch und Fleisch. Beim Essen habe er nun ein reines Gewissen und gutes Gefühl, zudem fühle er sich gesünder und wohler als zu der Zeit, als Steak und Salami auf seinem Teller lagen.

Im Porta Verde können Veganer entspannt einkaufen. Sie müssen nicht Etiketten studieren und Regale nach rein pflanzlichen Lebensmitteln durchforsten. Triers veganer Laden ist dort, wo früher der erste Naturkostladen der Stadt war, die Zwiebel. Als die ehemalige Inhaberin Gabi Rüffer beschlossen hatte, ihren Laden zu schließen, verwirklichte Thomas Schmidt dort seinen Traum. Weil Schmidt wenig Zeit hat, vor Ort zu sein, hat er seinen Neffen Valentin Lamberty zum Betriebsleiter gemacht.

„Wir sind davon überzeugt, dass eine rein pflanzliche Ernährung – richtig umgesetzt – eine effiziente Möglichkeit ist, sich ressourcenschonend, nachhaltig und gesund zu ernähren, während dadurch ein eindeutiger Mehrwert auch oder besonders für Tiere und Umwelt geschaffen wird“, fasst ein Satz auf der Internetseite von Porta Verde zusammen, um was es den Mitarbeitenden in der Jüdemerstraße 15, ein paar Schritte vom Trierer Stadttheater entfernt und in ihrem Online-Shop, geht.

Reuter wohnt mit seiner Freundin in der Nähe, in der Karl-Marx-Straße. Zufällig sei er damals am Porta Verde vorbeigekommen, als der Gründer Mitarbeitende suchte. „Ich wusste gleich, da möchte ich arbeiten“, sagt er und geht zur Kasse. Eine Kundin möchte zahlen. Neben der Kasse stehen Bücher mit Titeln wie „Vegan für Faule“ „Hier kocht Alex“ oder „Vegan aus Liebe“ - ein Kinderbuch.

Reuter muss kein Buch aufschlagen, um ein leckeres rein pflanzliches Gericht zu zaubern. Er hat schon einige Rezepte im Kopf. Er sagt, er koche und esse sehr gerne. An diesem Abend wird er im Wok Linsen, dazu Brokkoli, Zwiebeln, Paprika und eine Currysauce zubereiten. Darüber frische Mangostücke und Kräuter streuen.

Drink: Alkoholfreies Proteinbier von Sportlern für Sportler. Foto: Bernardy Katja

Veganer Käseersatz: der Vamenbert. Foto: Bernardy Katja

Frisches Obst und Gemüse sind die Basics einer veganen Ernährung. Foto: Bernardy Katja

Valentin Lamberty stellt einen Vino Spumante Rosé ins Regal. Auch gibt es viele alkoholfreie Getränke im Porta Verde. Foto: Bernardy Katja

Auch Bücher gibt es im Porta Verde. Foto: Bernardy Katja