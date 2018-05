später lesen Flexibel Busfahren: Erster „digitaler Rufbus“ gestartet Teilen

Dies ist ein Bus ohne Fahrplan, der per App gerufen wird: Die Deutsche Bahn hat ihren bundesweit ersten „digitalen Rufbus“ am Donnerstag in Wittlich in Betrieb genommen. Der neue Kleinbus „Wittlich Shuttle“ ergänze das bestehende Bus-Angebot und mache Kunden unabhängiger von Plänen und Taktfrequenzen, sagte der Leiter Marketing und Geschäftsentwicklung der DB Regio Bus, Guido Verhoefen. Das Modell solle künftig auch in anderen Teilen Deutschlands an den Start gehen. dpa