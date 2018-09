später lesen Fliegerbombe bei Neuwied kontrolliert gesprengt FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Der Kampfmittelräumdienst hat am Donnerstagabend in Neuwied am Rhein eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg per Fernzündung kontrolliert gesprengt. Das sagte eine Sprecherin der Stadt Neuwied am Abend. dpa