Fliegerbombe in Bad Dürkheim entdeckt

In Bad Dürkheim ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, handelt es sich um einen 50 Kilogramm schweren Sprengkörper. Die Entschärfung sei für Samstagvormittag geplant. dpa