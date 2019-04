später lesen Fliegerbombe in Bockenau entschärft Teilen

In Bockenau im Landkreis Bad Kreuznach ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Rund 600 Bewohner konnten nach der Maßnahme in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie die Polizei mitteilte, die Evakuierung sei aufgehoben worden. dpa