Fliegerbombe in Neustadt entschärft

Neustadt/Weinstraße Experten des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes haben in Neustadt an der Weinstraße eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Für die Arbeit an dem Blindgänger im Ortsteil Mußbach mussten am Donnerstag mehrere hundert Menschen die Häuser zeitweise verlassen.



