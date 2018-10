Fliegerbombe: Tausende Menschen verlassen Wohnungen

Rund 3500 Bewohner des Ludwigshafener Stadtteils Friesenheim müssen am (heutigen) Mittwoch wegen einer Bombenentschärfung bis 17 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Nach der Evakuierung rücke der Kampfmittelräumdienst an, teilte die Stadt mit. dpa

Es sei noch mit einer Entschärfung am Abend zu rechnen.

Am späten Montag war bei Bauarbeiten eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Die Bombe sei noch am Montagabend vor Ort gesichert worden, teilte die Stadt mit. Von ihr gehe keine Gefahr aus.

Die Bewohner von Gebäuden im Radius von 300 Metern wurden am Dienstag mit Handzetteln sowie Aufrufen in Presse und Sozialen Medien zur Evakuierung aufgefordert. In dem Bereich werden außerdem alle Busse und Straßenbahnen bis zur Entschärfung gestoppt. Bürger, die ihre Wohnungen nicht alleine verlassen können, werden von der Feuerwehr evakuiert. Für Bewohner, die sonst nirgends unterkommen können, will die Stadt eine Mehrzweckhalle zur Verfügung stellen.

Das Gebiet bleibt laut Stadt so lange abgesperrt, bis der Kampfmittelräumdienst Entwarnung gibt. Mit einer Sperrung über Nacht sei aber nicht zu rechnen. „Das ist bei einer 50 Kilogramm-Bombe unwahrscheinlich. Normalerweise dürfte das kein Problem sein“, sagte eine Sprecherin der Stadt.