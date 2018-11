später lesen Fliegerbombe wird am Sonntag entschärft FOTO: Marc Tirl FOTO: Marc Tirl Teilen

Wegen einer Bombenentschärfung in der Südwestpfalz müssen rund 1000 Anwohner der Ortschaft Hauenstein am Sonntag (25. November) ihre Wohnungen und Häusern verlassen. Darunter seien die Bewohner eines Seniorenheims, sagte Verbandsbürgermeister Werner Kölsch (parteilos) am Dienstag. dpa