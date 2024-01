Vorwurf Hausfriedensbruch Wegen Demo auf dem Fliegerhorst Büchel: Senioren-Gruppe vor Gericht

Cochem · Auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel sollen die einzigen Atomwaffen in Deutschland gelagert werden. Ein Grund, warum dort häufig demonstriert wird. Einige Protestierer müssen sich vor Gericht verantworten. Am Montag ist es wieder mal so weit.

04.01.2024 , 13:08 Uhr

Am Fliegerhorst Büchel kommt es immer wieder zu Protestaktionen von Friedensaktivisten.Hier demonstrieren Ostermarschierer in einer legalen Aktion am Zaun des Luftwaffen-Stützpunktes. Foto: dpa/Thomas Frey

Weil sie sich ohne Erlaubnis Zugang zum militärischen Teil des Luftwaffen-Fliegerhorsts Büchel in der Eifel verschafft haben sollen, um dort gegen Atomwaffen zu demonstrieren, müssen sich am Montag sechs Angeklagte vor dem Cochemer Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den drei Frauen und drei Männern im Alter zwischen 58 und 75 Jahren Hausfriedensbruch vor. Das bestätigte Amtsgerichtsdirektorin Doris Linden auf Anfrage unserer Redaktion.