Nach einem Unfall in Bad Dürkheim hat die Polizei einen flüchtigen Autofahrer mit Hubschrauber und Spürhunden gesucht. Am späten Freitagabend überholte der Fahrer auf der Bundesstraße 37 mit seinem Wagen ein anderes Auto und krachte dabei in den Pkw eines entgegenkommenden 54-Jährigen, wie die Polizei Bad Dürkheim am frühen Samstagmorgen mitteilte. dpa