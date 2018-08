später lesen Flüchtlinge auf Autobahnparkplatz vermutlich aus Eritrea FOTO: Daniel Karmann FOTO: Daniel Karmann Teilen

Die 16 Flüchtlinge, die am Dienstag auf einem Autobahnparkplatz in Rheinhessen aufgegriffen wurden, haben sich als Eritreer ausgegeben. Eine Übersetzerin habe bestätigt, dass sie die Landessprache sprechen, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. dpa