Behörden suchen Unterkünfte Land könnte nächstes großes Hotel in der Region Trier für Flüchtlinge anmieten

Exklusiv | Mainz · Weil die Zahl der Flüchtlinge in Rheinland-Pfalz sprunghaft steigt, mietet die Landesregierung immer weiter Hotels an. Bald könnte auch eine Unterkunft mit fast 100 Appartements in einem kleinen Eifeldorf hinzukommen.

26.10.2023, 09:31 Uhr

Das Hotel am Park in Stadtkyll könnte künftig als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Das Land könnte bald in der Region Trier die nächste große Flüchtlingsunterkunft aufbauen. Nach Informationen unserer Zeitung geht es dabei um das Hotel am Park im kleinen Eifeldorf Stadtkyll (Vulkaneifelkreis). Die zuständige Trierer Aufsichts- und Diestleistungsdirektion (ADD) wollte den konkreten Standort auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds noch nicht bestätigen. Die Behörde prüfe verschiedene Liegenschaften im gesamten Land, sagte ein Sprecher. Aber: „Wir können jedoch bestätigen, dass Teil dieser Prüfung auch ein Hotel in Stadtkyll ist.“