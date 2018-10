später lesen Flüchtlinge über Grenze gefahren: Fahrer bestreitet Absicht Teilen

Die fünf irakischen Flüchtlinge, die am Dienstag bei Saarlouis aus einem Kühlwagen befreit wurden, sind eigenen Aussagen zufolge ohne Wissen des Lkw-Fahrers in den Anhänger gestiegen. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer bestreitet, die fünf bewusst nach Deutschland geschleust zu haben, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. dpa