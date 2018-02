später lesen Flüchtlinge: Wohlfahrtsverbände gegen Röntgenuntersuchung Teilen

Rotes Kreuz, Diakonie und Caritas sind gegen eine verpflichtende Röntgenuntersuchung zur Altersüberprüfung von jungen Geflüchteten. „Eine Röntgenuntersuchung ohne eindeutige medizinische Indikation stellt den Straftatbestand der Körperverletzung dar“, betonte am Freitag die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Arbeitskreis Asyl Rheinland-Pfalz und dem Initiativausschuss für Migrationspolitik. Die Wohlfahrtsverbände beriefen sich dabei auf eine Stellungnahme der zentralen Ethikkommission der Bundesärztekammer vom September 2016. Politische Parteien und auch Kommentatoren von Medien in Rheinland-Pfalz wurden aufgefordert, „zu einer an Fakten orientierten Diskussion zurückzukehren“. dpa