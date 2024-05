Eifelkreis Bitburg-Prüm Flüchtlings-Aufnahmeeinrichtung vorerst geschlossen

Neben der vorübergehend geschlossenen AfA in Bitburg gibt es in Rheinland-Pfalz noch weitere Aufnahmeeinrichtungen in Trier, Speyer, Kusel und Hermeskeil. Hinzu kommt eine Liegenschaft am Flughafen Hahn als weitere Außenstelle. Derzeit sind die AfAs in Rheinland-Pfalz mit 3858 Menschen belegt.