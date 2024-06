Sinkende Zahlen Flüchtlingslage in Rheinland-Pfalz entspannt sich seit Monaten - aber wie lange noch?

Mainz/Trier · Nach einem Containerbrand in Trier und Brandschutzmängeln in Bitburg hat das Land weniger Platz in seinen Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Derzeit ist das kein Problem. Doch in Mainz befürchtet man eine Trendwende bei den Zugangszahlen.

14.06.2024 , 13:03 Uhr

Mitte Mai musste die Trierer Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ihre Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Bitburg wegen Brandschutzmängeln plötzlich schließen. Foto: TV/Christian Thome