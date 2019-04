später lesen Flüchtlingsorganisationen kritisieren Stimmungswechsel Teilen

Flüchtlingsorganisationen haben den Behörden und der Landesregierung in Rheinland-Pfalz einen Stimmungswechsel im Umgang mit Asylbewerbern und Helfern vorgeworfen. „Mit zunehmender Sorge beobachten wir den Umgang rheinland-pfälzischer Behörden mit Menschen, die in Deutschland Asyl beantragt und - trotz vielfach guter Gründe - keinen Schutzstatus erhalten“, beginnt eine gemeinsame Erklärung des Flüchtlingsrats, der Liga der Freien Wohlfahrtspflege und des Initiativausschusses für Migrationspolitik, die am Dienstag in Mainz vorgestellt wurde. dpa