Flugblätter gegen Bürgermeister von Oppenheim

Nach einer Flugblatt-Aktion im rheinhessischen Oppenheim ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der üblen Nachrede und der Verleumdung. In der Nacht auf Montag seien im gesamten Stadtgebiet Zettel aufgetaucht, deren rufschädigender Inhalt sich gegen den Stadtbürgermeister Walter Jertz (parteilos) richte, teilten die Beamten mit. dpa

Zuvor hatte die Allgemeine Zeitung über den Fall berichtet. Dem Bericht zufolge könnten die Anschuldigungen auf den Flugblättern im Zusammenhang mit Jertz' früherer Tätigkeit bei der Bundeswehr stehen.

Der einstige Generalleutnant der Luftwaffe Jertz ist nach eigenen Angaben unter anderem auf dem Balkan und in Afghanistan gewesen. Außerdem hatte er als militärischer Sprecher der Nato gearbeitet. Er ist seit Juni der Bürgermeister von Oppenheim gewählt. Jertz folgte auf Marcus Held (SPD), der im Frühjahr alle seine Ämter niedergelegt hatte, nachdem die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue und der Bestechlichkeit aufgenommen hatte. Nach Helds Rückzug hatten mehrere Politiker des Ortes beleidigende Briefe erhalten. Den Schreiben lag ein Stück Stoff bei als Symbol für den roten Filz, den Kritiker in Oppenheim vermuten. Unterzeichnet war der Brief demnach mit „Ein Oppenheimer Bürger“.

