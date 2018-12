später lesen Flughafen ausgespäht: Polizei Hahn und Saarbrücken im Visier FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Nach Ausspähversuchen und verschärften Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen in Baden-Württemberg nimmt die Polizei auch die Airports Hahn und Saarbrücken mehr ins Visier. Die Beamten seien am einzigen größeren rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn kurz vor Weihnachten mit noch „mehr Aufmerksamkeit und Sensibilisierung“ im Einsatz, sagte der Sprecher der Bundespolizei in Trier, Stefan Döhn, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. dpa